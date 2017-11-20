Курсы валют в банках Минска на 20 ноября 2017 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,005 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,007 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,355 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,36 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37(вырос на 0,01 рубля).