Последнее обновление: 20.11.2017 12:25

Курсы валют в банках Минска на 20 ноября 2017 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,005 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,007 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,355 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,36 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37(вырос на 0,01 рубля).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование