Курсы валют в банках Минска на 14 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,993 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,996 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,322 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,329 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,37(не изменился).