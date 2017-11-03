В сентябре в финансовом секторе Беларуси возобновились массовые сокращения

По данным Национального статистического комитета РБ, в белорусской экономике в сентябре 2017 года было занято 4 347,1 тыс. человек, что оказалось на 11,2 тыс. человек меньше, чем в августе того же года.

При этом занятость в организациях, без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, не снизилась, а выросла на 7 651 человек. Это значит, что в малом бизнесе занятость сократилась примерно на 18,9 тыс. человек. По-видимому, это связано с завершением сельхозработ, пишет select.by.

Сезонным фактором объясняется и увеличение числа занятых в организациях. Начался учебный год, и в образовании занятость увеличилась сразу на 10 651 человек. Это намного перекрыло сокращение занятости в данной сфере деятельности в августе, составлявшее 4 738 человек. Увеличилась в сентябре и занятость в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха (на 757 человек), что, по-видимому, также связано с началом учебного года. Кроме того, выросла занятость и в здравоохранении с социальными услугами, но совсем незначительно: на 30 человек.

В большинстве отраслей экономики Беларуси занятость в сентябре сокращалась. Больше всего работников потеряло сельское, лесное и рыбное хозяйство: 1 900 человек. В обрабатывающей промышленности занятость снизилась на 856 человек, а в строительстве — на 732 человека. Снизилась занятость и в сферах торговли и транспорта, на 219 и 171 человек соответственно.

В сфере финансовой и страховой деятельности в сентябре произошло значительное снижение занятости: на 328 человек против снижения на 6 человек в августе. Резко упало число людей, принятых на работу: до 601 с 803 в августе. При этом число уволенных работников выросло и составило 928 человек после увольнения 809 человек в августе.

Несмотря на снижение занятости, безработица в стране в сентябре тоже уменьшилась. А именно, число зарегистрированных безработных на конец сентября упало до 27,3 тыс. человек с 29,7 тыс. человек месяцем ранее. А показатель зарегистрированной безработицы снизился до 0,6% от численности рабочей силы в стране с 0,7% в августе.