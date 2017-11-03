«Зимнее перемирие»: во Франции запретили разрушать лагеря бездомных

1 ноября во Франции началось так называемое «зимнее перемирие» (trêve hivernale), в ходе которого запрещено выселять людей.

Это касается и тех, кто не платит за аренду квартиры, и тех, кто вынужден жить в палатках или в сколоченных из чего придется «халабудах». Во Франции не менее 16 000 человек живут в «стихийных лагерях» (бидонвилях) — и с сегодняшнего дня их «жилье» «под защитой».

Практика «зимнего перемирия» существует во Франции с 1956 года, но в этом году, согласно новому закону, оно впервые коснется и тех, кто живет на улице или занимает пустующие здания, пишет RFI.

Накануне этого «благословенного» дня полиция (после получения судебных решений) в ускоренном режиме проводила последние «зачистки»: к примеру, 31 октября сотрудники правопорядка разогнали цыганский лагерь, обустроенный в одном из пустующих зданий в Марселе. В лагере жило около ста человек, среди которых 52 ребенка.

О разрушении лагеря сообщила координатор благотворительной организации «Врачи мира» (Médecins du Monde) Лори Бертран. Правозащитники, которых цитирует газета Le Figaro, осуждают подобные действия полиции, полагая, что они только усугубляют проблему: в скором времени большинство из этих людей будет вынуждено заново обустраивать себе такое же «жилье» — вероятнее всего, в другом месте, что приведет к созданию новых трудностей. В том числе — для благотворительных организаций и социальных работников.

А так как, по утверждениям властей, они не могут оказать помощь каждому, кто живет на улице, то лучше было бы и не мешать тем, кому помочь нельзя, полагают правозащитники.

«Разрушение палаточных лагерей заставляет семьи с маленькими детьми снова бродяжничать, пока они не обустроятся на новом месте», - говорит Лори Бертран. Эта ситуация мешает тем, кто хотел бы хоть как-то интегрироваться во французское общество, сделать первые шаги, говорит она.

В результате тысячи людей во Франции постоянно вынуждены проходить одну и ту же ситуацию по кругу: «зачистка» бидонвиля или «сквота» — предоставление временного жилья — снова поиски какого-нибудь пристанища — новая «зачистка»…

«Было бы несправедливо говорить, что государство ничего не делает для улучшения ситуации: с 2013 года во Франции 5000 бездомных получили постоянное жилье», - пишет Le Monde.

Но бездомных меньше не становится, говорит Манон Филлонно, представительница благотворительной организации Romeurope. «Мы должны спросить себя, почему, несмотря на то, что власти устраивают в среднем одну „зачистку“ каждые три дня, число жителей трущоб остается из года в год одинаковым», — говорит она. И полагает, что объяснение лежит на поверхности: власти откладывают проблему, а не решают ее.

В лучшем случае они успокаивают недовольное местное население, которое требует снести лагерь. Но, как известно из «опыта» «джунглей Кале» или некоторых районов Парижа, подобные лагеря иногда «возрождаются» в тех же местах.

Согласно последним данным (апрель 2017) Межведомственного управления по предоставлению жилища (Dihal), во Франции насчитывался 571 стихийный лагерь, в которых проживало не менее 16 тысяч человек. 36% из них — несовершеннолетние. Но речь идет только о массовых поселениях (будь то в палатках и в заброшенных зданиях): в статистику не вошли «одиночки».

«Подавляющее большинство обитателей стихийных лагерей — выходцы из Румынии и Болгарии», - рассказал газете Le Monde Оливье Пейру, глава благотворительной ассоциации «Траектории» (Trajectoires).

Газета Le Monde, со ссылкой на данные благотворительных ассоциаций и Межведомственного управления по предоставлению жилища, рисует инфографику, дающую усредненное представление об обитателях французских бидонвилей: 2/3 из них — это семьи с детьми. 45% занимаются сбором металлолома, 33% — попрошайничеством, 6% работают на стройках. Каждый третий — неграмотный, чуть больше половины — закончили только школу, 7% — лицей или вуз. 49% детей школьного возраста не учатся во Франции; 30% не учились ни на родине, ни здесь.

Что касается эффективности действий властей, то о ней, по мнению Оливье Пейру, говорит еще одна цифра: «зачистка» одного палаточного лагеря в среднем обходится государству в 320 тысяч евро.

«Зимнее перемирие» продлится до 31 марта.