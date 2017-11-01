Российские дальнобойщики готовят грандиозный "подарок" под Новый год

Российские дальнобойщики планируют устроить всероссийскую забастовку, приуроченную к началу регистрации кандидатов в президенты в декабре. Об этом рассказал "Эху Москвы" глава объединения перевозчиков России Андрей Бажутин.

"Дальнобойщики планируют устроить всероссийскую забастовку, приуроченную к началу регистрации кандидатов в президенты России (согласно закону РФ, будет с 7 по 17 декабря 2017 года - ред.). Фуры перестанут перевозить грузы в преддверии Нового года", - сказал Бажутин.

Он также сообщил, что сам собирается стать кандидатом в президенты России.

Как сообщалось, система по сбору платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам "Платон" начала работу 15 ноября 2015 года. С тех пор российские дальнобойщики в течение двух лет регулярно проводят различные акции протеста. Прошлая забастовка дальнобойщиков против системы "Платон" состоялась весной текущего хода. В ней участвовали, по разным данным, от нескольких сотен до 10 тысяч перевозчиков.