С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил ПДД.

Так, на автомагистралях и скоростных магистралях с 1 ноября по 1 апреля допустимая скорость составляет 110 км/ч, на асфальтированных или бетонных дорогах — не больше 90 км/ч, а на загородных дорогах — не больше 70 км/ч, пишет Delfi.

До 1 ноября на автомагистралях допустимая скорость составляет 130 км/ч.

Кроме того, водители обязаны с 10 ноября сменить покрышки на зимний вариант. Эксплуатация зимних шин в Литве длится до 31 марта. Причем глубина протектора покрышек для легковых автомобилей должна быть не меньше 3 мм (минимальная допустимая). Также с 1 ноября по 31 марта разрешается использование шипованных шин. Если автомобиль с шипованными шинами, на машине должен быть специальный знак.

За отсутствие зимней резины грозит предупреждение или штраф от 5 до 11 евро. Однако самое главное — безопасность, поэтому если полиция останавливает машину на летней резине, имеет право лишить ее техосмотра, а такую машину уже нельзя использовать. Более того, если водитель не поменяет резину и попадет в ДТП, то не получит страховку, даже если у него машина застрахована страхованием Kasko. Страховка также не действует, если причиной ДТП стали неподходящие или плохие шины.

К примеру, если ДТП произошло 12 ноября, когда шел снег, а автомобиль был с летней резиной или протектор зимних шин был глубиной менее 3 мм.

Если виновником ДТП был водитель на авто с неподходящими шинами, но автомобиль был застрахован, то пострадавшему водителю компенсируют ремонт. Однако страховая компания может взыскать эту сумму с виновника ДТП.