В Беларуси закреплен единый для банков подход при применении принципа "нулевой ответственности"

Белорусские банки будут руководствоваться единым подходом при применении принципа нулевой ответственности по операциям, которые не санкционированы держателями банковских карточек. Об этом говорится в постановлении Нацбанка №40 от 26 января 2017 года.

"Основные нововведения направлены на защиту прав потребителей банковских услуг - держателей банковских платежных карточек и предусматривают закрепление единого для всех банков подхода к применению принципа нулевой ответственности по операциям, которые не санкционированы держателями карточек. Для повышения транспарентности при принятии банками решений о возврате денежных средств в рамках принципа нулевой ответственности, а также с учетом развития современных технологий дистанционного банковского обслуживания с высокой степенью защиты от мошенничества определен четкий перечень условий, при наличии которых банки имеют право отказать клиенту - физическому лицу в возврате денежных средств", - говорится в пресс-релизе Нацбанка.

К таким условиям относятся: совершение операций с использованием микропроцессора стандарта EMV и подтвержденных вводом ПИН-кода; совершение операций с использованием технологии радиочастотной идентификации и подтвержденных вводом ПИН-кода; совершение операций в интернете с дополнительной аутентификацией держателя банковской платежной карточки по технологии платежной системы, в рамках которой карточка выпущена в обращение; совершение операций с использованием технологии аутентификации держателя банковской платежной карточки посредством системы дистанционного банковского обслуживания; совершение операций после инициированной держателем карточки или клиентом отмены ее блокировки, произведенной банком-эмитентом в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента (счету по учету кредитов); наличие у банка-эмитента информации о мошеннических действиях держателя банковской платежной карточки; нарушение установленного срока подачи заявления о возврате денежных средств.

Для оперативного разрешения вопросов в случае несанкционированного списания денежных средств со счетов держателей платежных карточек клиентам - физическим лицам теперь предоставлена возможность подачи в банк-эмитент заявления в электронном виде. При этом из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления на возврат денежных средств, несанкционированно списанных со счетов держателей карточек, исключается нахождение ее держателя за пределами Беларуси.

Помимо этого, определено основание, при котором заявление на возврат денежных средств по операциям, не санкционированным держателем банковской платежной карточки, подлежит безусловному удовлетворению банком-эмитентом. Таким основанием является наличие у банка-эмитента сведений о компрометации эмитированных им банковских платежных карточек в результате незаконного доступа к программно-техническим средствам банков, банков-нерезидентов и процессинговых центров и, как следствие, к реквизитам скомпрометированных действительных банковских платежных карточек и информации, позволяющей несанкционированно использовать действительные банковские платежные карточки.