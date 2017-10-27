Последнее обновление: 27.10.2017 17:20

Быстрее всего в Беларуси растут зарплаты чиновников

Зарплата чиновников органов гоусправления в сентябре превысила зарплату бюджетников в 1,7 раза.

За год реальная зарплата чиновников в Беларуси выросла на 30% и в сентябре превысила 1000 рублей. Тогда как в прошлом сентябре работники в сфере госуправления получали около 790 рублей, пишет kp.by.

По официальным данным статистики, это максимальный рост зарплаты среди всех видов деятельности в стране, притом что уровень заработков чиновников и так на 30% выше, чем в среднем по Беларуси.

Например, реальная зарплата работников в сфере машиностроения за год выросла на 19%, металлургии - на 13%, сельского и лесного хозяйства - на 11%.

"Такой рост зарплат чиновников может быть связан с оптимизацией численности госаппарата", - цитирует БелаПАН кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича.

Другой экономист Ярослав Романчук считает, что рост зарплат чиновников связан с исполнением поставленной Лукашенко задачи довести среднюю зарплату к концу года до 1000 рублей: "Можно это сделать, увеличив одной официальной группе зарплату на 70%, а другой - не увеличивать вовсе. В среднем «всем по 500»".

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование