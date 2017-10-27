Быстрее всего в Беларуси растут зарплаты чиновников

Зарплата чиновников органов гоусправления в сентябре превысила зарплату бюджетников в 1,7 раза.

За год реальная зарплата чиновников в Беларуси выросла на 30% и в сентябре превысила 1000 рублей. Тогда как в прошлом сентябре работники в сфере госуправления получали около 790 рублей, пишет kp.by.

По официальным данным статистики, это максимальный рост зарплаты среди всех видов деятельности в стране, притом что уровень заработков чиновников и так на 30% выше, чем в среднем по Беларуси.

Например, реальная зарплата работников в сфере машиностроения за год выросла на 19%, металлургии - на 13%, сельского и лесного хозяйства - на 11%.

"Такой рост зарплат чиновников может быть связан с оптимизацией численности госаппарата", - цитирует БелаПАН кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича.

Другой экономист Ярослав Романчук считает, что рост зарплат чиновников связан с исполнением поставленной Лукашенко задачи довести среднюю зарплату к концу года до 1000 рублей: "Можно это сделать, увеличив одной официальной группе зарплату на 70%, а другой - не увеличивать вовсе. В среднем «всем по 500»".