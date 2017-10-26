Правозащитники сообщают о массовой голодовке в Жодинской тюрьме, которая длится уже месяц.

Причиной голодовки заключенных ИУ тюрьмы №8 УДИН МВД по Минской области стали невыносимые условия содержания осужденных.

На сегодня ситуация стала настолько критической, что родственники осужденных, объявивших голодовку в знак протеста против бесчеловечных условий содержания, решили обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию и положить конец издевательствам над осужденными, сообщает Платформа.

Из всех озвученных правозащитниками проблем в Жодинской тюрьме администрация обратила внимание пока только на неоказание неотложной медицинской помощи осужденным, страдающим различными хроническими заболеваниями.

Все остальные проблемы игнорируются, как и продолжительная голодовка, которая длится 30 дней. Как поясняют ситуацию сами сотрудники ИУ «Тюрьма № 8», устранить имеющиеся нарушения своими силами они не в состоянии, поскольку это требует ощутимых финансовых затрат, которыми тюрьма в данный момент не располагает.

Из разговора одного из родственников голодающего с представителем ДИН МВД стало известно, что в Департаменте либо не знают о голодовке, либо всячески пытаются скрыть данный факт от родственников.

Однако правозащитники заявляют, что руководство ДИН прекрасно осведомлено о проблемах в ИУ «Тюрьма № 8» г. Жодино, поскольку все жалобы, направленные в прокуратуру г. Жодино и ГУ «Жодинский центр гигиены и эпидемиологии», были перенаправлены сначала в МВД, а затем непосредственно в ДИН.

Между тем руководство ДИН МВД убеждает рассерженных родственников, что ничего подобного в тюрьме не происходит и слухи о голодовке преувеличены «…некими правозащитниками…».

«Поскольку официальная реакция ДИН МВД на наши жалобы до сих пор не поступила, мы надеемся, что здравый смысл возобладает, и белорусские пенитенциарии найдут в себе силы решить проблемы без участия президента Республики Беларусь, которому факты жестокого и бесчеловечного обращения накануне поездки в Брюссель могут спутать все карты. Поэтому, если родственники все же доберутся до администрации президента раньше, чем ДИН МВД до тюрьмы, то, не ровен час, голодать придется уже кому-то из департамента и ,вполне вероятно, в том же самом ИУ», - пишет Платформа.