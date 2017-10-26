В Таллинне вручили премию имени Павла Шеремета

В Таллинне во время Форума гражданского общества Восточного партнерства состоялась церемония вручения журналистской премии имени Павла Шеремета.

В 2017-м эта награда была присуждена Афгану Мухтарлы - независимому азербайджанскому журналисту-расследователю, которого спецслужбы похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан, сообщает Европейская правда.

Награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме. Журналисты из 16 стран требуют освободить Мухтарлы из тюрьмы Азербайджана.

Мустафаева сообщила, что ее муж передал через адвоката письмо с обращением к участникам форума, но впоследствии адвоката обыскали и конфисковали этот документ.

Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран-членов Восточного партнерства. Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.

В этом году данную премию вручают во второй раз. Первым лауреатом в прошлом году стал украинский журналист, крымчанин Николай Семена.