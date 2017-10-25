В Болгарии пилоты отказываются летать на российских Миг-29

Часть болгарских военных летчиков отказывается садиться за штурвал российских истребителей МиГ-29 во время учебных полетов, ссылаясь на вопрос безопасности в устаревших самолетах. Об этом заявил 24 октября заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает Радио Свобода.

"Министр обороны Красимир Каракаджанов обвинил пилотов, которые бойкотируют использование российских самолетов, в проведении политически мотивированной кампании. Он настаивает, что Болгария будет восстанавливать все свои МиГ-29 и около 20 российских бомбардировщиков Су-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году, но большая часть военной техники этой страны все еще российская. Болгарские военно-воздушные силы имеют семь самолетов МиГ-29 в пригодном для использования состоянии.

Балканская страна объявила тендер на 770 миллионов евро, чтобы заменить их восемью новыми истребителями. Консервативное правительство премьер-министра Бойко Борисова с мая противостоит бывшему военному летчику, президенту Румену Радеву и оппозиционерам-социалистам в вопросе приобретения новых самолетов.

Временное правительство, назначенное Радевым, решило, что Болгария будет покупать самолеты Gripen шведского производства. Но парламентский комитет в июне ветировал это решение, предложив купить у Португалии подержанные американские истребители F-16 и самолеты Eurofighter Typhoons.