В итальянских Венето и Ломбардии прошли референдумы об автономии

Два северных итальянских региона — Венето и Ломбардия — в воскресенье, 2 октября, провели опросы своих жителей о том, хотят ли они, чтобы их области стали автономными от центральных властей страны.

Как пишет издание Repubblica, в области Венето к 19:00 по местному времени (к 20:00 мск) проголосовали 50,1% (порядка 4 млн человек) от общего числа избирателей, что позволило признать референдум состоявшимся. В Ломбардии этому времени успели проголосовать 31,81% участников плебисцита, или 2,5 млн человек.

Избирательные участки закрылись в 23:00 по местному времени (в 00:00 мнск). Согласно предварительным результатам, более 90% проголосовавших на референдумах высказались за автономию регионов. Под конец голосования явка в Ломбардии превысила 40%, в Венето она достигла 57%.

Reuters поясняет, что Ломбардия и Венето являются самыми богатыми регионами Италии. Они жалуются на то, что платят в государственную казну гораздо больше налогов, чем получают сами из центра в виде субвенций. Ломбардия, отмечает агентство, где расположен финансовый центр страны — Милан, — составляет примерно 20% экономики страны, Венето с туристической Венецией — 10%.

Оба референдума носят консультативный характер и не предусматривают дальнейшего признания результатов, а также немедленного эффекта на статус областей. В случае если население этих итальянских регионов поддержит изменения статуса и переход к автономии, то правительства Венето и Ломбардии получат народный мандат на начало переговоров с центральными властями в Риме, что предусмотрено конституцией Италии.

В настоящее время в Италии есть пять регионов, которые наделены особыми формами и условиями автономии, это Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста. Их статус закреплен ст. 116 местной Конституции, которая разрешает им самостоятельно распоряжаться своими финансами.