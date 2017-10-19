Из Барселоны бегут издательства

Продолжается массовый исход бизнеса из Каталонии, опасающегося последствий ее отделения от Испании. Тенденция не обошла стороной и культуру.

"Барселона перестает быть издательской столицей испанской литературы", - предупредила газета El Pais в конце прошлой недели.

Сейчас об этом уже можно говорить как о свершившемся факте. Издательский дом "Планета", крупнейший в Испании, официально объявил о том, что переводит свою штаб-квартиру из Барселоны в Мадрид. Правда пока многие служащие останутся в столице Каталонии, но это - пока, да и решения уже будут приниматься не в Барселоне. И платить налоги медиа-группа, которая объединяет 47 издательств разных направлений и годовой оборот которой составляет 1,8 млрд. евро, будет в Мадриде.

До последнего времени, по данным министерства культуры Испании, именно Барселона традиционно была лидером книжного рынка не только страны, но и всего испаноязычного мира. Половина выручки издательской отрасли приходилась на Барселону, около 40 процентов - на Мадрид. С начала волнений в Барселоне это соотношение коренным образом изменилось: 60 процентов - Мадрид, 30 - Барселона.

Руководство "Планеты" называет следующие причины расставания с Барселоной: "неопределенность политической и правовой ситуации". Другое крупное издательство - "Саламандра" - также объявило о том, что в случае объявления независимости Каталонии покинет Барселону. Об уровне "Саламандры" говорит тот факт, что именно это издательство издавало и переиздает все книги "Гарри Поттера" на испанском языке.

Бизнес еще до объявленного референдума начал массовый исход из Каталонии. Среди уже переехавших или готовящихся к переезду - крупнейшие каталонские банки, страховые компании, строительные фирмы... Большинство опасается торговых барьеров и двойного налогообложения в том случае, если Каталония решит отделиться от Испании и, таким образом, окажется вне Европейского Союза.

Барселону покидают не только издательства, но и другие культурные учреждения. В частности, уникальный архив легендарного барселонского издательства Tusquets Editores, носящего имя его основателя, известного архитектора, художника и издателя Оскара Тускетса, передан сейчас не Каталонской библиотеке, а Испанской Национальной библиотеке в Мадриде. В этом богатейшем архиве, среди прочего, есть черновики всемирно известных романов нобелевских лауреатов Габриэля Гарсиа Маркеса и Марио Варгаса Льосы с правками авторов, рукописи и письма еще 12 лауреатов Нобелевской премии по литературе, в том числе Александра Солженицына.