Французский сенат окончательно одобрил закон о борьбе с терроризмом

Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно одобрил законопроект о борьбе с терроризмом, сообщила вице-спикер палаты Валери Летар.

"Окончательные результаты голосования по тексту законопроекта в целом: "за" — 244, "против" — 22. Сенат окончательно одобрил законопроект", — сказала она на заседании в среду.

Ранее законопроект был принят национальным собранием (нижняя палата парламента).

Документ, в частности, предусматривает усиление административной власти, которое позволит упростить выдачу предписания на проведение обысков, а также позволит обеспечить временное закрытие мест религиозного культа, где ведется пропаганда ненависти и насилия.

Почти два года во Франции действует режим чрезвычайной ситуации, который был введен на территории страны решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп неоднократно заявлял, что режим ЧС должен быть снят к 1 ноября 2017 года.