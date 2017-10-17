Последнее обновление: 17.10.2017 16:37

В Торонто бастуют преподаватели ВУЗов

Более полумиллиона студентов оказались на вынужденных каникулах из-за забастовки преподавателей в большинстве высших учебных заведений метрополии Торонто.

Как сообщили в союзе госслужащих Онтарио, которая выступила организатором протеста, на работу уже второй день не выходят более 12 тыс. факультетских работников.

Причиной забастовки стало неприятие руководством вузов нового коллективного соглашения.

По словам менеджмента, выполнение запросов работников требует дополнительно 250 млн долл. в час, что является непосильным бременем.

Организаторы забастовки пообещали продолжать ее пока «работодатель не будет готов к серьезным переговорам».

Хотя студенты большинства заведений метрополии Торонто вынужденно оказались без преподавателей, студгородки продолжают работать, но на их территории предоставляется ограниченное количество услуг.

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