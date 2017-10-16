Франция ужесточит меры против незарегистрированных мигрантов - Макрон

Французское руководство ужесточит меры, которые будут приниматься в отношении иностранцев, которые не зарегистрированы в стране. В случае совершения такими лицами преступления они будут депортированы из страны. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в телеинтервью.

"Мы будем принимать самые жесткие меры, мы будем делать то, что мы должны делать", - сказал Макрон, отметив, что по нынешним правилам мигранты, которые незаконно находятся в стране, могут быть арестованы и выпущены из-под стражи, тем более их не депортируют.

Вопрос нелегальных мигрантов был поднят из-за случая, произошедшего в Марселе две недели назад, когда мигрант Ахмет Ханачи убил двух женщин. Возмущение президента вызвал тот факт, что Ханачи уже был известен полиции как преступник, человек, зависимый от наркотических веществ и алкоголя, а за два дня до убийства в Марселе Ханачи арестовывали за кражу в магазине Лиона, но впоследствии отпустили.

Как сообщалось, ранее Франция заявляла о том, что в ближайшие два года пустит в страну 10 тысяч легальных мигрантов, для чего в Африке будут открыты специализированные иммиграционные центры.