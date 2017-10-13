Последнее обновление: 13.10.2017 14:39

Задержаны прапорщик и сержант воинской части, где погиб Александр Коржич

Следственная группа, расследующая дело о гибели в воинской части солдата Александра Коржича, работает в Пинске.

Прапорщик и сержант части, где служил погибший солдат, задержаны и находятся на гауптвахте. В четверг на встрече с ними были родные и близкие Коржича, сообщает Радио "Свобода".

Александр Коржич служил в воинской части №43064 в третьей школе, третьей роте, втором взводе. Его нашли повешенным 3 октября. Минобороны сообщило, что произошел суицид. Родственники и близкие не верят в эту версию и говорят об убийстве. По факту гибели солдата Следственный комитет возбудил уголовное дело.

После этого Минобороны выступило с заявлением, в котором пообещало наказать виновных в гибели солдата, если таких найдут.

После смерти солдата его близкие рассказали ужасающие подробности его службы, которые уже несколько дней обсуждаются в белорусском обществе.

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