Последнее обновление: 11.10.2017 17:25

Замминистра обороны Украины задержали за участие в коррупционной схеме

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра обороны страны и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, подозреваемых в растрате государственных средств.

В сообщении НАБУ подчеркивается, что, по данным следствия, при проведении конкурса на закупку жидкого топлива был незаконно заключен ряд дополнительных соглашений с поставщиком, что привело к существенному увеличению изначальной цены.

«В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149,339 млн гривен (римерно $5,65 млн]), - говорится в сообщении НАБУ.

В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения, устанавливаются их соучастники.

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