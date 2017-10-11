Последнее обновление: 11.10.2017 17:25

Греция приняла закон о смене пола без хирургического вмешательства

Греческий парламент одобрил новый закон, который облегчит смену юридического пола.

“Граждане в возрасте от 15 лет теперь смогут изменить свой пол по решению суда, и для этого от них не будут требовать проведения медицинской операции", - говорится в сообщении.

Законопроект, который снимает медицинские требования с процесса изменения юридического пола, одобрили 171 голосом в 300-местном парламенте Греции.

Как отмечается, в соответствии со старым законом, те, кто желал изменить свой пол в официальных документах, должны были пройти хирургическую операцию по изменению пола и медицинские тесты.

Такой закон критиковали правозащитные организации и активисты ЛГБТ. Правозащитная организация ILGA-Europe назвала его "устаревшей и тягостной практикой".

В свою очередь консервативные политики заявили, что с 15 лет такие решения принимать рановато.

Закон также раскритиковала греческая православная церковь, которая назвала его аморальным и призвала аннулировать.

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