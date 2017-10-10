Последнее обновление: 10.10.2017 17:44

Премьер Польши готова встретиться с бастующими врачами

Премьер-министр Польши Беата Шило готова встретиться с молодыми врачами, которые вторую неделю проводят голодовку, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь премьера Рафал Бохенек.

Группа польских врачей-резидентов (интернов) девятый день проводит голодовку в одной из варшавских клиник в знак протеста против низких зарплат и недофинансирования отрасли. Проблема состоит в том, что врачи-интерны в Польше получают заработную плату не от клиники, где работают, а от министерства здравоохранения, что существенно меньше, чем вознаграждение врачей, закончивших интернатуру. Начинали голодовку около 20 человек, но несколько из них прекратили участие в акции по состоянию здоровья.

По словам Бохенека, премьер "охотно встретится" с голодающими медиками.

При этом он надеется на конструктивное решение проблемы и подчеркивает, что правительство не хочет работать "под давлением". "Давление в таких ситуациях не обязательно способствует и обеспечивает принятие компромиссного варианта", - сказал представитель премьера.

"Премьер-министр открыта на встречу и охотно встретится с молодыми врачами, но была просьба об окончании голодовки", - добавил он. Бохенек также отметил, что правительство ожидает от врачей "большей гибкости".

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