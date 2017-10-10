Таиланд запретит курение на популярных пляжах

С начала ноября власти Таиланда вводят запрет на курение на 20 популярных среди туристов пляжах. Об этом сообщил глава местного департамента морских и прибрежных ресурсов, пишет Bangkok Post.

Максимальным наказанием за нарушение данного запрета может стать лишение свободы сроком на один год или штраф в размере 100 тысяч бат (около трёх тысяч долларов).

Поводом для ограничений стало недавнее исследование, проведённое на пляже Патонг острова Пхукет. Там обнаружили 101058 окурков вдоль 2,5 километров. Сигаретные окурки составили около трети всего собранного на пляже мусора.