Последнее обновление: 10.10.2017 17:44

Французские аэропорты отменяют рейсы из-за забастовки госслужащих

Около трети авиарейсов, прибывающих и отправляющихся в аэропорты ряда крупных городов Франции, отменены во вторник из-за забастовки государственных служащих, говорится в коммюнике Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC).

Отмены рейсов коснулись парижских аэропортов — Руасси (имени Шарля де Голля), Орли и Бове, а также воздушных гаваней Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы, Бордо и Нанта, уточняется в сообщении.

Как ранее сообщили в авиакомпании Air France, в день забастовки будут выполняться все длинномагистральные полеты через столичные аэропорты Орли и Руасси, а также около 75% полетов на короткие и средние дистанции.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов, изменения пока не коснулись полетов в Москву.

Во вторник во Франции проходит масштабная забастовка по призыву сразу нескольких ведущих профсоюзов, среди которых — FO, UNSA, CFDT. Недовольство госслужащих — учителей, врачей, воспитателей детских садов, работников гражданской авиации и других — вызывают социальные меры, которые проводит правительство Франции. В частности, речь идет о сокращении рабочих мест и уменьшении выплат и пособий.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование