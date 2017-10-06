В Беларуси оптимизируют таможенные органы

Лукашенко 5 октября подписал указ №362, который направлен на оптимизацию таможенных органов, сообщает его пресс-служба.

В документе уточнены наименования подразделений в структуре Государственного таможенного комитета (исключаются службы); таможенная терминология приведена в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе.

Председатель ГТК наделен правом регулировать вопросы организации снабжения должностных лиц таможенных органов предметами форменного обмундирования, а также устанавливать образец, порядок выдачи и ношения служебного жетона.

Кроме того, исключена необходимость согласования в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси назначения и освобождения председателем ГТК на должности начальника управления ГТК и заместителя начальника таможни, курирующих вопросы правоохранительной деятельности.

Введены также должности первого заместителя начальника таможни и начальника сектора; повышены персональные звания должностных лиц таможенных органов по отдельным категориям государственных должностей в целях приведения их в соответствие с классами госслужащих и государственных должностей в органах госуправления.