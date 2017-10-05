Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

Срок раскрытия дел репрессированных в Беларуси могут пересмотреть

Информация о делах репрессированных старше 75 лет должна раскрываться. Но в Беларуси этот срок отсчитывается не с момента вынесения приговора, а с момента реабилитации осужденного.

Однако этот срок могут пересмотреть. Об этом, отвечая на вопрос Еврорадио, сообщил руководитель департамента по архивам и делопроизводству Виктор Кураш: "В свое время установили такой срок, поскольку есть дела, в которых сведения личного характера, доносы. А уже выросло новое поколение людей. Поэтому, чтобы не возникало противоречий, ввели такой срок. Мы сейчас пересматриваем его".

Если измерять сегодняшним сроком, то подробности дел реабилитированных могут быть закрыты как минимум до 2035 года. А в общедоступные архивы их не собираются передавать минимум до 2081 года. То есть увидеть подробности смогут разве только правнуки репрессированных.

В какую именно сторону будет пересмотрен срок, не сообщается.

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