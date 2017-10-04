В Австралии создадут общенациональную фотобазу данных

Накануне специального саммита по вопросам национальной безопасности, который начнется завтра в Канберре, премьер-министр Малкольм Тернбулл призвал руководителей штатов и территорий передать в федеральное пользование водительские базы данных, сообщает news.com.

«Это вопрос активного использования технологий, то, что делается для самоуспокоения», - сказал Тернбулл.

По его словам передача правительственные баз данных водителей разных штатов позволит расширить систему распознавания лиц. Кроме того, включив эти данные в существующие базы паспортной и миграционной службы, власть получит возможность быстрее обнаружить людей, которые подозреваются, или которые принимают участие в террористической деятельности.

Технология может использоваться, например, в наблюдении в аэропортах и торговых центрах.

Тернбулл признал существование риска того, что такие большие базы данных в случае утечки информации могут нанести большой ущерб, однако пообещал предпринять надлежащие шаги для недопущения этого.

«Вы не можете позволить риска излома помешать делать вам все возможное, чтобы обезопасить австралийцев», - сказал он.