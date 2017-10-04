Работники гомельского «Каштана» борются за элементарные условия труда: им не выдают спецодежду, шапки и средства индивидуальной защиты, для работников, которые стоят у конвейера в шумных цехах, нет берушей, а воздух от оборудования нагревается до невыносимых температур.

«В цехе было более 40 градусов, воды питьевой вообще не было. Он нам сказал – пейте в туалете. С собой воду приносить нельзя, в бутылках, чашек нельзя, использовать пластиковую упаковку, которую мы делаем, тоже нельзя», – пожаловалась «Белсату» работница предприятия на условиях анонимности.

Сначала работники пытались пойти на мировую и договориться с руководством напрямую, но получили только угрозы.

«В трудовые книжки мы вам напишем такое, что вы не устроитесь ни на одну работу, мы характеристику будем вам давать такую, что тоже никуда не устроитесь – полное психологическое давление», – добавил анонимный источник на предприятии.

Возмущенные работники направили заявление в прокуратуру, а также в местный исполком и инспекцию по труду. Документы подписали 16 человек. Но после того, как недовольных стали по очереди вызывать в кабинет к начальству, половина от претензий отказалась. Когда за комментарием к директору пришли журналисты, без лишних разговоров вызвали милицию.

В это же время компания размещает новые вакансии, в тексте которых подчеркивает, что «Каштан» делает «все возможное для создания благоприятных и комфортных условий труда, формирования возможностей для карьерного роста». Такие заявления возмущают работников и со стороны начальства выглядят как насмешка.

Что делать в подобных случаях? Согласно трудовому кодексу, работник может расторгнуть договор в случае, если наниматель нарушает закон. Согласно 41-й статье, компания выплачивает компенсацию размером в 3 средние зарплаты.

«Как поведет себя частник – трудно сказать. Практика показывает, что они доводят до абсурда, доводят до суда, но мы готовы после отказа удовлетворить заявление пойти в суд и в суде доказывать то, что наниматель нарушает», – подчеркнул правозащитник Леонид Судаленко.

Инспекция по труду, которая посещала предприятия по жалобе самих работников, подтвердила: нарушения есть. Поэтому, если руководство не пойдет навстречу, возмущенные работники обратятся в суд – доказательства в виде экспертизы у них уже есть.