Верховная рада утвердила пенсионную реформу

Верховная рада приняла пенсионную реформу, предусматривающую повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет и его постепенное повышение до 35 лет.

Президент Украины Петр Порошенко в соцсетях поздравил граждан страны с утверждением реформы и указал, что новый закон позволит повысить пенсии 9 миллионам украинцев.

Реформа, в частности, предусматривает введение накопительного уровня пенсионной системы (с 2019 года) и назначение пенсии вне зависимости от возраста при наличии 40 лет страхового стажа (с 2028 года).

С 1 января 2018 года на пенсию в 60 лет будут выходить украинцы, имеющие 25 лет страхового стажа, в 63 года - имеющие от 15 до 24 лет стажа. Лицам, не имеющим 15 лет стажа, будет назначаться социальная помощь при достижении 65 лет.

С 1 октября предполагается также провести перерасчет пенсий на основе показателя средней зарплаты и стоимости одного года страхового стажа. Ежегодная индексация пенсий с 2021 года будет совершаться исходя из увеличения средней зарплаты и роста потребительских цен. В 2019 и 2020 годах индексация будет проведена по отдельному решению Рады.