Национальное собрание Франции приняло антитеррористический закон

Национальное собрание Франции утвердило законопроект по борьбе с терроризмом, который существенно расширяет полномочия властей в сфере безопасности. Во вторник, 3 октября, 415 депутатов проголосовали за подготовленный министром внутренних дел Жераром Колоном документ, 127 были против, 19 воздержались.

В числе прочих законопроект поддержали социалисты и консервативные "Республиканцы". Теперь документ поступит на обсуждение Сената, где группа "Республиканцы" обладает большинством мандатов. Как ожидается, окончательное решение будет вынесено в середине октября.

По словам Колона, депутаты нижней палаты парламента дали "решительный ответ на постоянную угрозу" со стороны террористов, в частности из группировки "Исламское государство" (ИГ). На счету ИГ - большинство устроенных во Франции терактов, которые унесли жизни в общей сложности 241 человека, напоминает AFP.

Законопроект предусматривает, в частности, наделение властей на постоянной основе полномочиями, которые они до сих пор получали только в результате введения режима чрезвычайного положения. Среди прочего, речь идет о праве главы МВД или глав департаментов ограничивать свободу передвижения подозреваемых без решения суда, а также о масштабном полицейском контроле на вокзалах и в аэропортах.

Кроме того, законопроект позволяет властям закрывать религиозные учреждения, если в них распространяются "идеи и теории", способствующие росту террористической угрозы. До сих пор такая возможность имелась только при наличии соответствующих текстов или устных заявлений.

Критики в левом лагере опасаются ограничения новым законом гражданских свобод. Лидер правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен также резко критиковала документ, указывая, что он не предлагает мер для борьбы против "исламистской идеологии". В свою очередь консерваторы призывали к введению более жестких мер против подозреваемых в терроризме и требовали превентивного ареста наиболее радикальных исламистов.