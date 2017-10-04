В Украине управление земельным кадастром переведут на блокчейн

В Украине управление земельным кадастром будет осуществляться через технологию блокчейн. Об этом сообщается на официальном сайте украинского Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно информации, 3 октября ведомство совместно с Государственным агентством электронного управления и Transparency International представили обновленный Государственный земельный кадастр, работающий через блокчейн. В украинском Министерстве аграрной политики заявили, что внедрение новой технологии «обеспечит надежную синхронизацию данных, сделает невозможным их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой». Постановление о переходе Госземкадастра на работу через блокчейн было подписано на заседании Кабинета министров Украины 21 июня.

Как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, «в ближайшее время» аукционы по аренде госземель будут проводиться онлайн с помощью технологии блокчейн. Он отметил, что повышение открытости земельных отношений повысит требования к сохранности данных. Мартынюк добавил, что на данный момент технология блокчейн позволяет обеспечить «самую высокую степень защиты».

Работа земельного кадастра на блокчейне стало вторым проектом с использованием этой технологии в государственном секторе Украины, рассказал директор Государственного агентства электронного управления Александр Рыженко. В сентябре блокчейн был внедрен в систему электронных торгов арестованного имущества OpenMarket. На этой платформе уже были проведены первые торги. Рыженко отметил, что до конца 2017 году блокчейн планируют использовать в Реестре имущественных прав.