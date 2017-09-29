Экс-главу нефтяной компании PetroVietnam казнят за хищение госсредств

Бывший председатель совета директоров вьетнамской государственной нефтегазовой компании PetroVietnam Нгуен Суан Шон приговорен судом в столице страны Ханое к смертной казни за хищение государственных средств в особо крупном размере, сообщает вьетнамское информационное агентство VNA.

Суд признал Нгуен Суан Шона виновным по трем обвинениям: заведомое нарушение государственных нормативных актов в управлении экономикой, повлекшее за собой значительные потери бюджетных средств, использование служебного положения в целях личного обогащения и хищение государственных средств в особо крупном размере. По первым двум обвинениям подсудимый был приговорен к 17 годам тюрьмы и пожизненному заключению соответственно, по третьему обвинению – к смертной казни. В качестве общего приговора по трем обвинениям суд избрал для Нгуен Суан Шона смертную казнь, говорится в сообщении агентства.

До работы в нефтяной компании Нгуен Суан Шон занимал руководящий пост в банке Ocean Bank, 35-прецентную долю в котором позже, уже при его председательстве, приобрело госпредприятие PetroVietnam. Вместе с руководством банка он в течение нескольких лет осуществлял коррупционные действия, которые привели к общим потерям банка и государственного бюджета в размере более 160 млн долларов, сообщает агентство.

Вместе с Нгуен Суан Шоном перед судом предстали еще 50 государственных служащих и сотрудников банка. Ха Ван Тхам, бывший председатель совета директоров Ocean Bank, был приговорен судом к пожизненному заключению. Двух его заместителей приговорили к 22 годам лишения свободы, остальные подсудимые получили наказания от 18 месяцев заключения условно и общественных исправительных работ до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении.

Региональные наблюдатели отмечают, что судебный процесс в Ханое над сотрудниками Ocean Bank и PetroVietnam стал одним из крупнейших процессов о коррупции в истории Вьетнама.