Профицит республиканского бюджета за январь-август составил 3,9% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь-август 2017 года составил 2,6 млрд. рублей, или 3,9% к ВВП.

Как сообщает Минфин, доходы бюджета сектора государственного управления за 8 месяцев текущего года сложились в сумме 27,9 млрд. рублей, или 64,9% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 12,7 млрд. рублей, или 69,6%.

За январь-август 2017 года поступление НДС составило 6,1 млрд. рублей, или 64,8% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд. рублей, или 57,6%. Акцизы поступили в сумме 1,6 млрд. рублей, или 69,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,2 млрд. рублей, или 70,5%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,0 млрд. рублей, или 59,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 27,6 млн. рублей, или 70,2%, Фонд гражданской авиации – 20,2 млн. рублей, или 130,3%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,3 млн. рублей, или 108,3%.

По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 142,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2017 года составили 24,4 млрд. рублей, или 59,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 10,1 млрд. рублей, или 58,3%.

На общегосударственную деятельность направлено 4,3 млрд. рублей (56,6%), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд. рублей (57,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 7,9 млрд. рублей (58,9%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8,0 млрд. рублей (63,3%), Фонда универсального обслуживания – 8,0 млн. рублей (20,4%), Фонда гражданской авиации – 9,0 млн. рублей (58,1%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей (16,7%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-август 2017 года сложился в сумме 3,5 млрд. рублей, или 5,3% к ВВП.