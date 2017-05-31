Профицит республиканского бюджета в январе-апреле составил 4,1% ВВП

В январе-апреле профицит республиканского бюджета составил 1,25 млрд рублей, или 4,1% ВВП.

Как сообщает Минфин, доходы республиканского бюджета составили 6,2 млрд рублей (34% уточненного годового плана), расходы - 4,95 млрд рублей (29,5%).

За январь-апрель в бюджет поступило 3,2 млрд рублей НДС (34,1% уточненного годового плана), 0,95 млрд рублей налога на прибыль (33,9%). Акцизы поступили в сумме 0,7 млрд рублей (31,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей (37,4%).

Поступления в фонд соцзащиты населения (ФСЗН) составили 3,7 млрд рублей (28,9%), в фонд универсального обслуживания - 17,9 млн рублей (45,5%), фонд гражданской авиации - 11,9 млн рублей (76,8%), фонд департамента исполнения наказаний - 0,3 млн рублей (25%).

По состоянию на 1 мая 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 201 млн рублей.

Расходы на общегосударственную деятельность равнялись 2,2 млрд рублей (30,5%), на финансирование национальной экономики - 1,3 млрд рублей (29,6%).

Кроме того, на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) направлено 3,9 млрд рублей (29%). Расходы фонда социальной защиты населения составили 4,1 млрд рублей (31,9%), фонда универсального обслуживания - 1 млн рублей (2,5%), фонда гражданской авиации - 3,6 млн рублей (23,2%), фонда департамента исполнения наказаний - 0,002 млн рублей (0,2%).

Профицит бюджета сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН, государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания министерства связи и информатизации и государственный внебюджетный фонд гражданской авиации) в январе-апреле сложился в сумме 1,9 млрд рублей, или 6,2% ВВП.

Доходы бюджета сектора госуправления составили 13,9 млрд рублей (32,4% уточненного годового плана), расходы - 12 млрд рублей (29,2%).

По итогам 2016 года профицит республиканского бюджета составил 0,98 млрд рублей, или 1% ВВП.