Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-феврале составил 6,3% ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь-февраль составил 1,09 млрд. рублей, или 6,3% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2018 года сложился в сумме 1,3 млрд. рублей, или 7,6% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2018 года сложились в сумме 7,7 млрд. рублей, или 16,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 3,64 млрд. рублей, или 17,7%.

За январь-февраль 2018 года поступление НДС составило 2,1 млрд. рублей, или 20,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,1 млрд. рублей, или 1,9%. Акцизы поступили в сумме 0,4 млрд. рублей, или 15,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,8 млрд. рублей, или 22,5%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 2,2 млрд. рублей, или 16,4%, Фонд универсального обслуживания – 10,1 млн. рублей, или 26,2%, Фонд гражданской авиации – 11,4 млн. рублей, или 55,1%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей, или 16,7%.

По состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 125,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2018 года составили 6,4 млрд. рублей, или 14,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 2,55 млрд. рублей, или 12,9%.

На общегосударственную деятельность направлено 1,1 млрд. рублей (11,3%), на финансирование национальной экономики – 0,6 млрд. рублей (15,0%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 2,0 млрд. рублей (14,5%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 2,1 млрд. рублей (15,3%), Фонда универсального обслуживания – 1,3 млн. рублей (3,4%), Фонда гражданской авиации – 3,4 млн. рублей (16,4%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний не осуществлялись.