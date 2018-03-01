Профицит республиканского бюджета за январь составил 12,1% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь 2018 года составил 1,1 млрд. рублей, или 12,1% к ВВП.

Как сообщает Минфин, доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме 4,5 млрд. рублей, или 9,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 2,3 млрд. рублей, или 11,2%.

За январь 2018 года поступление НДС составило 1,5 млрд. рублей, или 15,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 30,3 млн. рублей, или 1,0%. Акцизы поступили в сумме 0,2 млрд. рублей, или 8,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд. рублей, или 11,0%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,1 млрд. рублей, или 8,4%, Фонд универсального обслуживания – 10,0 млн. рублей, или 26,0%, Фонд гражданской авиации – 4,6 млн. рублей, или 22,2%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей, или 16,7%.

По состоянию на 1 февраля 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 153,3 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2018 года составили 3,0 млрд. рублей, или 6,8% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 1,2 млрд. рублей, или 6,3%.

На общегосударственную деятельность направлено 0,6 млрд. рублей (6,0%), на финансирование национальной экономики – 0,2 млрд. рублей (5,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,0 млрд. рублей (7,0%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,0 млрд. рублей (7,3%), Фонда гражданской авиации – 0,2 млн. рублей (1,0%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний, Фонда универсального обслуживания не осуществлялись.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь 2018 года сложился в сумме 1,5 млрд. рублей, или 15,7% к ВВП.