Профицит республиканского бюджета за 2016 год составил 0,98 млрд. рублей, или 1,0% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь-декабрь 2016 года составил 0,98 млрд. рублей, или 1,0% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2016 года сложился в сумме 1,4 млрд. рублей, или 1,5% процента к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за 2016 год сложились в сумме 38,8 млрд. рублей, или 100,4% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 17,7 млрд. рублей, или 100,5%.

За январь-декабрь 2016 года поступление НДС составило 8,2 млрд. рублей, или 99,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд. рублей, или 102,9%. Акцизы поступили в сумме 2,2 млрд. рублей, или 101,7%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,4 млрд. рублей, или 101,5%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,7 млрд. рублей, или 99,2%, Фонд универсального обслуживания – 33,6 млн. рублей, или 108,4%, Фонд гражданской авиации – 21,3 млн. рублей, или 112,1%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,16 млн. рублей, или 116,0%.

По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2016 года составили 37,4 млрд. рублей, или 97,9% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 16,8 млрд. рублей, или 96,4%.

На общегосударственную деятельность направлено 6,9 млрд. рублей (94,2%), на финансирование национальной экономики – 4,3 млрд. рублей (96,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, Фонд социальной защиты населения) – 23,4 млрд. рублей (98,8%). Расходы Фонда универсального обслуживания профинансированы на сумму 40,8 млн. рублей (88,3%), Фонда гражданской авиации – 28,4 млн. рублей (100,0%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,91 млн. рублей (91,0%).