Профицит республиканского бюджета за 2017 год составил 2,7% к ВВП

Профицит республиканского бюджета в 2017 году составил 2,7% к ВВП.

По данным Минфина, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2017 года сложились в сумме 42,9 млрд. рублей, или 98,6% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 19,8 млрд. рублей, или 101,9%.

За январь-декабрь 2017 года поступление НДС составило 9,2 млрд. рублей, или 101,8% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,9 млрд. рублей, или 101,3%. Акцизы поступили в сумме 2,3 млрд. рублей, или 103,3%.

Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,5 млрд. рублей, или 104,9%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,4 млрд. рублей, или 92,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 38,2 млн. рублей, или 97,2%, Фонд гражданской авиации – 27,2 млн. рублей, или 175,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 2,1 млн. рублей, или 175,0%.

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 101,8 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2017 года составили 39,8 млрд. рублей, или 97,3% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 17,0 млрд. рублей, или 95,6%.

На общегосударственную деятельность направлено 7,3 млрд. рублей (92,4%), на финансирование национальной экономики – 4,3 млрд. рублей (96,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,6 млрд. рублей (98,3%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,2 млрд. рублей (99,7%), Фонда универсального обслуживания – 27,0 млн. рублей (57,1%), Фонда гражданской авиации – 23,8 млн. рублей (92,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 1,48 млн. рублей (98,7%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2017 года сложился в сумме 3,1 млрд. рублей, или 2,9% к ВВП.