Профицит республиканского бюджета за январь-ноябрь составил 3,5% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь-ноябрь 2017 года составил 3,4 млрд. рублей, или 3,5% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за 11 месяцев сложился в сумме 4,4 млрд. рублей, или 4,6% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь сложились в сумме 38,8 млрд. рублей, или 90,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 17,8 млрд. рублей, или 97,0% процентов.

За январь-ноябрь 2017 года поступление НДС составило 8,6 млрд. рублей, или 91,3% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,4 млрд. рублей, или 84,3%. Акцизы поступили в сумме 2,1 млрд. рублей, или 93,7%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд. рублей, или 97,3%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,1 млрд. рублей, или 82,2% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 38,1 млн. рублей, или 96,9%, Фонд гражданской авиации – 26,9 млн. рублей, или 173,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,8 млн. рублей, или 150,0%.

По состоянию на 1 декабря 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 133,8 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2017 года составили 34,4 млрд. рублей, или 83,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 14,4 млрд. рублей, или 82,5%.

На общегосударственную деятельность направлено 6,0 млрд. рублей (78,2%), на финансирование национальной экономики – 3,6 млрд. рублей (81,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 11,0 млрд. рублей (83,0%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 11,1 млрд. рублей (87,4%), Фонда универсального обслуживания – 16,9 млн. рублей (43,0%), Фонда гражданской авиации –17,5 млн. рублей (112,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,8 млн. рублей (53,3%).