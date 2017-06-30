Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 2%, внутренний - сократился на 8,7%

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2017 года составил 35,3 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,7 млрд. рублей, или на 4,5%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2017 года составил 13,9 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 277,6 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%.

В январе-мае 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 595,0 млн. долларов США: 300 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 202,9 млн. долларов США – правительства и банков РФ; 53,7 млн. долларов США – МБРР; 35,6 млн. долларов США – банков КНР; 2,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 394,7 млн. долларов США: 157,1 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 117,2 млн. долларов США – банки КНР; 88,3 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 31,2 млн. долларов США – МБРР; 0,7 млн. долларов США – США; 0,2 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2017 года составил 9,3 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,9 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.

За январь-май 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 356,7 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 730,1 млн. долларов США и 34,4 млн. рублей.