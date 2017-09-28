В Евросоюзе стартуют учения по кибербезопасности

В Евросоюзе впервые начались учения по кризисному реагированию на кибер - и гибридные угрозы. Об этом сообщили в Европейской службе внешней деятельности.

«ЕС впервые начинает сегодня обучение с целью проверки механизма кризисного реагирования по противодействию кибер - и гибридным угрозам», - заявили в Евросоюзе.

Обучение PACE-2017 отрабатывают сценарий по противодействию гибридной угрозе, которая поразила ЕС и страны-члены, и проверят принятие ответных мер.

Целью учений является улучшение готовности и повышения эффективности средств ЕС на случай потенциальной атаки в этой сфере, а также проработка необходимых рекомендаций.

Учения продлятся до 4 октября.