Внешний годсолг Беларуси с начала года вырос на 1,9%, внутренний - уменьшился на 3,3%

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил 35,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,1 млрд рублей, или на 2,9%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 мая составил 13,9 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 258,5 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В январе-апреле 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 530,3 млн долларов США: 300 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 160,7 млн долларов США – правительства и банков России; 32,2 млн долларов США – банков Китая; 34,6 млн долларов США – МБРР; 2,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 337 млн долларов США: 119,6 млн долларов США – правительство России; 98,9 млн долларов США – банки Китая; 88,3 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 29,3 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США; 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая составил 9,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.

За январь-апрель 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 356,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 399 млн долларов США и 33,3 млн рублей.