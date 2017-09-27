РФ назвала голословными обвинения ООН в нарушении прав человека в Крыму

Россия не согласна с обвинениями ООН в серьезных нарушениях прав человека в аннексированном Москвой Крыму, сказал Интерфаксу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов в среду.

В понедельник ООН обнародовала доклад, в котором говорится, что Россия допускает “серьезные” нарушения прав человека в Крыму, принуждая людей к получению гражданства и депортируя заключённых.

“В нем (докладе) присутствует жидкая фактологическая база и голословные обвинения в нарушении Россией обязательств по международному гуманитарному праву и правам человека”, - цитирует агентство Гатилова.

“Мы будет жаловаться прямо Верховному комиссару ООН, который и стоит за подготовкой этого доклада, заявим, что подобные действия подрывают доверие к его Управлению”.

Россия присоединила Крым в 2014 году и заменила украинское законодательство на полуострове российским, однако аннексия так и не получила международного признания. Москва говорит, что референдум 2014 года сделал легитимным “вхождение” Крыма в её состав.

Генассамблея ООН распорядилась начать расследование о нарушении прав человека на полуострове в декабре 2016 года. Российские власти не пустили следователей ООН на территорию полуострова.