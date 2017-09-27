Последнее обновление: 27.09.2017 17:24

РФ назвала голословными обвинения ООН в нарушении прав человека в Крыму

Россия не согласна с обвинениями ООН в серьезных нарушениях прав человека в аннексированном Москвой Крыму, сказал Интерфаксу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов в среду.

В понедельник ООН обнародовала доклад, в котором говорится, что Россия допускает “серьезные” нарушения прав человека в Крыму, принуждая людей к получению гражданства и депортируя заключённых.

“В нем (докладе) присутствует жидкая фактологическая база и голословные обвинения в нарушении Россией обязательств по международному гуманитарному праву и правам человека”, - цитирует агентство Гатилова.

“Мы будет жаловаться прямо Верховному комиссару ООН, который и стоит за подготовкой этого доклада, заявим, что подобные действия подрывают доверие к его Управлению”.

Россия присоединила Крым в 2014 году и заменила украинское законодательство на полуострове российским, однако аннексия так и не получила международного признания. Москва говорит, что референдум 2014 года сделал легитимным “вхождение” Крыма в её состав.

Генассамблея ООН распорядилась начать расследование о нарушении прав человека на полуострове в декабре 2016 года. Российские власти не пустили следователей ООН на территорию полуострова.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование