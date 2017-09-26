Образование в Украине с пятого класса будет вестись только на украинском языке

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал новую редакцию закона "Об образовании".

Согласно планам украинского руководства, в стране будет проведена образовательная реформа, а также усилена роль украинского языка. В числе прочих нововведений в Украине вводится 12-летнее среднее образование, а также закрепляется украинский язык в качестве языка образовательного процесса.

Украинский президент назвал реформу "одной из главных", указав также, что при получении образования "гуманитарные права" национальных меньшинств, живущих на территории Украины, будут "неукоснительно" соблюдаться. По словам Порошенко, которые приводят различные украинские СМИ, такое отношение "находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран".

Закон Украины "Об образовании" был принят Верховной радой во втором чтении 5 сентября. В статье 7 закона, посвященной языку, говорится о том, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на украинском. Языковая статья вызвала волну недовольства соседних с Украиной европейских государств, обеспокоенных будущим своих этнокультурных групп. На украинских территориях в Закарпатье проживают венгры, словаки, румыны и поляки. У них имеются школы, где обучение ведется на коренных языках.