Последнее обновление: 25.09.2017 18:43

Украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы

Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

В конце августа пограничники сообщили, что на этом же направлении обнаружили подводный спиртопровод, правоохранители демонтировали часть шланга.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда… во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 миллиметра. Трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Молдовы в Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники, предположительно, планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, этот трубопровод был проложен недавно и еще не использовался по назначению, поскольку шланг не содержал характерного запаха спирта. Правоохранители демонтировали часть шланга до линии государственной границы, протяжность демонтированной трубы составила 150 метров.

Правоохранители устанавливают людей, причастных к противоправной деятельности.

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