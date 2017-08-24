Британия хочет сохранить модель защиты и обмена данными с ЕС после Brexit

Правительство Великобритании предлагает сохранить существующий порядок защиты информации и обмена данными с Евросоюзом после Brexit, поскольку это будет выгодно обеим сторонам. Об этом говорится в документе, опубликованном правительством королевства в четверг.

Как отмечается в 13-страничном документе, в котором изложена позиция властей Соединенного Королевства, между Британией и ЕС за годы сотрудничества в рамках ЕС сформировались "особые отношения" по обмену и защите конфиденциальной информации, которые не должны пострадать после выхода страны из состава Евросоюза.

Также отмечается, что при создании европейской директивы по защите данных (EU Data Protection Directive) в 1995 году был учтен многолетний опыт Британии в этой сфере, а также использованы некоторые стандарты британского акта по защите информации (Data Protection Act), который был введен в действие в 1984 году.

"Британия сыграла важную роль в развитии подхода ЕС к защите данных, включая участие в обсуждении GDPR (General Data Privacy Regulations, новый регламент защиты персональных данных в ЕС, вступит в силу в 2018 году — ред.) и DPD (директива о защите данных — ред.)", — отмечается в документе. В этой связи британские власти предлагают сохранить существующий формат обмена данными с ЕС, который включает свободный обмен потоками информации о физических лицах, финансовой и бизнес-информации, а также данными в области безопасности.

"Данный режим является обоюдовыгодным, поэтому мы рассчитываем, что ЕС согласятся его сохранить. Рисков того, что оно (предложение — ред.) может быть не принято, мы не видим", — сообщили в пресс-службе британского правительства, поясняя позицию властей.

Ожидается, что указанные предложения будут включены в повестку переговоров британских властей с ЕС по условиям Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска процесса.

Ранее правительство Великобритании объявило, что до конца недели опубликует документы и свои предложения по целому ряду переговорных позиций с ЕС.

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