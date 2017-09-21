Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила о взломе своей базы данных, который мог привести к доступу посторонних лиц к внутренней информации, говорится в заявлении ведомства.

В 2016 году произошел инцидент с проникновением в систему регистрации и хранения документов EDGAR из-за ее уязвимости, которая позже была устранена. Однако в августе текущего года, как об этом узнала комиссия, инцидент мог позволить некоей стороне незаконно обогатиться на торгах.

В то же время комиссия отмечает, что проникновение в систему не привело к несанкционированному доступу к информации, идентифицирующей личности, не ставит под угрозу работу комиссии и не привело к систематическим рискам, связанным со взломами.

"Кибербезопасность критически важна для операций на нашем рынке, риски же велики и во многих случаях возникают систематически", — заявил глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон, отметив, что необходимо "быть начеку".

В сообщении отмечается, что после инцидента было проведено внутреннее расследование по распоряжению главы комиссии, а также была создана рабочая группа по кибербезопасности, которая займется координацией обмена информации, мониторингом рисков и реагированием на возникновение инцидентов, связанных с безопасностью.