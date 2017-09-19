Власти Таджикистана выпустили инструкцию по трауру

Правительство Таджикистана полумиллионным тиражом выпустило брошюру о правилах проведения траурных церемоний.

"Положение подготовлено комитетом по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан совместно с Центром исламоведения при президенте Республики Таджикистан и Советом улемов Таджикистана, которые определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований. В положении подробно описано, как проводить похороны и как соблюдать траур, отпечатано в типографии в Душанбе полумиллионным тиражом", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Ховар".

Согласно положению, в частности, все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды "третьего дня", "сорокового дня" и годовщины. По правилам, описанным в издании, во время траура "разрешается для утешения плакать, однако запрещаются громкие причитания, посыпать голову землей, рвать волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу".

Женщинам во время траура разрешается надеть на голову большой синий марлевый платок, широкие платья и штаны синего цвета, и подпоясываться платком. Мужчине в трауре разрешается надевать джома (халат) синего цвета, на голову надеть тюбетейку и подпоясываться кушаком. Во время траура, как уточняет агентство, носить одежду черного цвета запрещается согласно народным традициям.

В положении даются инструкции, когда следует совершать погребальную молитву по усопшему, в зависимости от того, в каком отрезке дня скончался человек. Также подробно излагаются правила подготовки покойника к похоронам и проведения похоронного обряда.