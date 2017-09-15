В Глубоком ввели комендантский час из-за учений "Запад-2017"

Комендантский час введен в Глубоком из-за совместных белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщается на сайте Глубокского районного исполкома.

"В связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" в городе Глубокое с 14 по 20 сентября 2017 года с 22.00 до 06.00 вводится комендантский час", - говорится в сообщении.

По закону во время комендантского часа запрещается находиться без необходимости вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность.

Местные власти напомнили жителям об опасности нахождения на территории полигонов. При этом нарушителям установленных границ грозит административное наказание.

Как пишет Борисовский райисполком на своем сайте, "во избежание несчастных случаев и жертв на территории полигона категорически запрещается сбор металлического лома и особенно неразорвавшихся снарядов, так как при малейшем перемещении такого снаряда он может взорваться, проезд и проход всех граждан, выпас скота, заготовка дров и сбор всякого валежника и кустарника, кошение сена, сбор грибов и ягод".