Евросоюз в 2016 году подвергся четырем тысячам кибератак, сообщил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Количество кибератак все время растет. В прошлом году их было 4 тысячи. Они были, в том числе, связаны с требованиями выплаты денег. Это чистый шантаж", — заявил Юнкер в ходе интервью, которое транслирует видеослужба Еврокомиссии.

Выступая в среду с программной речью в Европарламенте, Юнкер сообщил, что Еврокомиссия предлагает создать Европейское агентство киберзащиты, которое позволит защищать страны и предприятия стран Евросоюза от кибератак.