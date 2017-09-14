За требование нормальных условий труда работников вредного производства в Гомеле выкидывают на улицу

Целую смену частного предприятия «Каштан» наниматель угрожает уволить за то, что работники вредного производства потребовали по закону выдать спецодежду и молоко за вредность.

К гомельскому юристу профсоюза РЭП Леониду Судаленко обратилась за консультацией целая смена - шесть человек – с частного иностранного предприятия «Каштан» из свободной экономической зоны в Гомеле, сообщает praca-by.info.

«Каштан» называет себя «признанным лидером в деле производства современной пластиковой упаковки»; там производят лотки для яиц, коробки для тортов, салатов, мороженого и т.д.; по всем параметрам работа с химическими веществами – вредное производство. Работницы «Каштана» стали требовать соответствующих условий труда и столкнулись с сопротивлением нанимателя.

"На «Каштане» люди работают в три смены; работа с пластиком – вредное производство. Рабочие стали требовать себе спецодежду, молоко за вредность и пожаловались инспектору по труду в Департамент по труду и соцзащите. А начальник цеха, узнав об этом, подготовил от их имени заявление в Департамент: «Поданная нами жалоба в ответе не нуждается». Вся смена, все шесть человек отказались подписывать это заявление. И каждая из работниц уже получила уведомление о непродлении контракта", - рассказал Леонид Судаленко.

Правовой инспектор профсоюза подчеркнул, что главное в этом деле – не заставить нанимателя продлить контракты, тем более, что это невозможно по сегодняшнему законодательству.

"Работать на «Каштане» им уже не дадут, это точно. Но женщины хотят уволиться по требованию работника, а не по истечении контракта: в первом случае наниматель выплачивает пособие в размере трех окладов. Вот за это и предстоит побороться", - сказал юрист.