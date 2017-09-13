Китайский "прорыв в науке" основан на "эффекте Мюнхгаузена" - ученый

Новейший двигатель на электромагнитных волнах, о создании рабочего прототипа которого сообщал таблоид Daily Mail со ссылкой на сюжет китайского телеканала CCTV2, невозможно построить, поскольку прибор нарушает закон сохранения энергии. Об этом пишетМедуза и приводит объяснение физика Дмитрия Мамонтова.

Так называемые двигатели без выброса рабочей массы, предположительно, должны работать на «эффекте Мюнхгаузена», описанном в истории о вытаскивании себя из болота за волосы.

«Для того, чтобы двигатель что-то двигал — ракету или самолет, — ему нужно выбрасывать рабочую массу. Все знают, как это отлично работает в ракетных двигателях. Без массы ничего не получится. В ракете горит топливо, разогревается до высокой температуры — и полученные в результате продукты сгорания с высокой скоростью выбрасываются в сопла. Чем выше скорость выброса, тем выше тяга. Но огонь тут не обязательно нужен: есть игрушка, водяная ракета — работает на том же принципе. А без выброса массы — это Мюнхгаузен», - пояснил физик.

Издание напоминает, что EmDrive — очень старая тема для громких заголовков в СМИ. Концепцию такого двигателя предложил британский инженер Рождер Шойер в 2001 году. С тех пор вышло несколько экспериментальных исследований, где утверждалось, что двигатель, якобы, способен развивать тягу. Одной из самых громких была публикация группы ученых одного из исследовательских центров NASA под руководством Гарольда Уайта, работа вышла в 2014-м (позже в агентстве объяснили, что статье не стоит придавать слишком большого значения). С тех пор сообщения о новых исследованиях EmDrive появлялись не единожды, и всякий раз ученые объясняли, что все эти новости не имеют серьезных оснований.